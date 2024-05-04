انت الأن تتابع خبر أميركا دعت قطر لطرد حماس إذا لم تنفذ هذا الأمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت أميركا دولة قطر لطرد حركة حماس من أراضيها إذا رفضت الحركة الاتفاق مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين، بحسب ما أفادت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست".

وأشار مسؤول أمريكي في حديث للصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نقل رسالة بهذا الصدد إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نيسان الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر التهديد بطرد "حماس" وسيلة محتملة للضغط على الحركة، لكن المسؤولين والمحللين يحذرون من أن إغلاق المكتب السياسي لـ"حماس" في قطر سيعقد الاتصالات مع قيادات الحركة.

وحذر السفير الأمريكي السابق في قطر باتريك ثيروس من أن طرد "حماس" من الدوحة سيكون "كابوسا" بالنسبة للبيت الأبيض، إذ أنه سيجعل أي مفاوضات مستقبلية مستحيلة.

ويأتي ذلك على خلفية التوقعات بوصول وفد "حماس" إلى القاهرة يوم السبت لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.