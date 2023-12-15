أخبار اليمن : بعد مضي 70 يوماً على "طوفان الأقصى".. هذا ما كشفه أبو عبيدة

بعد مضي 70 يوماً على "طوفان الأقصى".. هذا ما كشفه أبو عبيدةأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، عن تدمير أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الـ5 الأخيرة، مؤكّداً أن مجاهدي القسّام استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وأسقطوا البيوت التي تحصّن فيها الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة على رؤوسهم.

وأشار أبو عبيدة، في كلمةٍ مسجَّلة، مساء الجمعة، إلى أنّ ما يعترف به "جيش" الاحتلال رسمياً من أعداد القتلى والإصابات في صفوفه غير حقيقي، مشدداً على أنّ شهادات وروايات مجاهدي الكتائب في قتلهم للجنود الإسرائيليين المشاة توثّق أضعاف العدد المعلن عنه.

وكشف أبو عبيدة أنّ الاحتلال يستخدم المرتزقة خلال حربه على قطاع غزّة، والتي يدّعي أنها حرب وجودية، كما لفت في كلمته إلى أنّ "ما نراه يتفكك هو جيش الاحتلال لا كتائب القسّام".

وبشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ70 على التوالي واستمرار التوغل البري في القطاع، قال أبو عبيدة إنّ "المقاومة الفلسطينية تقاتل قوّةً مدججة بالسلاح والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات"، مُضيفاً أنّ الإدارة الأميركية "تسيّر جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنّها تقاتل دولة عظمى".

وفي سياق التصدي للعدوان الإسرائيلي، شدّد أبو عبيدة على أنّ أيادي مجاهدي القسّام ما زالت على الزناد، وأنّهم يتربصون بالاحتلال في كل مكان، ويستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلّد في صفحات التاريخ، وأنّهم بذلك يكشفون بذلك عن وهن وجبن "الجيش" الإسرائيلي.

وجدّد أبو عبيدة رسالته إلى الساحات الفلسطينية الأخرى، مؤكداً أنّ الواجب الآن هو الانتفاض والثورة ومقارعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة في كل الضفة الغربية. وكرّر الدعوة أيضاً لكل أحرار الأمة العربية والإسلامية ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد الاحتلال في كل جبهة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي بمعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 124 بين ضابط وجندي منذ بدء التوغل البري، في حين ارتفع عدد الجرحى منذ بداية العملية البرية إلى 652، بينهم 146 إصاباتهم خطرة.