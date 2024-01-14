أخبار اليمن : غارات أمريكية جديدة على الحديدة

دوت الخليج -

غارات أمريكية جديدة على الحديدة

عاود طيران العدوان الأمريكي البريطاني، اليوم الأحد، استهداف محافظة الحديدة بالعديد من الغارات الجوية. غارات أمريكية جديدة على الحديدةعاود طيران العدوان الأمريكي البريطاني، اليوم الأحد، استهداف محافظة الحديدة بالعديد من الغارات الجوية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف جبل جدع بمديرية اللحية.. مضيفا أن طيران العدوان الحربي والتجسسي حلّق بكثافة في سماء محافظة الحديدة. الجدير بالذكر أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن يوم الجمعة 73 غارة جوية استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ، فيما شن يوم أمس السبت غارة جوية على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء.

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