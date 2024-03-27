أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32490

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32490
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفاً و490 شهيداً، و74 ألفاً و889 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، ثماني مجازر بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 76 شخصاً، وإصابة 102 آخرين.
ولا يزال الاحتلال يستهدف كافة مناطق غزة، منذ 173 يوما متتاليا، دون أن يكترث للقرارات الأممية بوقف آلة حربه ضد المدنيين الأبرياء، ويلوح بشن عملية اجتياح بري في رفح جنوبي القطاع التي نزح إليها أكثر من مليون لاجئ.
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