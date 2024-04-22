أخبار اليمن : بقدرة 7 ميجاوات.. تجهيزات لتشغيل وحدة كهربئية جديدة بمحطة حزيز

بقدرة 7 ميجاوات.. تجهيزات لتشغيل وحدة كهربئية جديدة بمحطة حزيز
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد البخيتي، اعمال تشغيل الوحدة الكهربائية الخامسة في محطة حزيز.
وفي الاجتماع، الذي حضره مدير المؤسسة العامة للكهرباء، الدكتور مشعل الريفي، ونوابه للشؤون المالية والإدارية، عبدالله قراضة، والتوزيع والتفتيش الفني، محمد الشيباني، والنقل والتحويل، طارق إسماعيل، البخيتي ، تم الاستماع إلى شرح حول اعمال الفرق الفنية لاستكمال عملية الصيانة العمرية للمحطة حزيز، والمواد اللازمة لتوفيرها وتحديدا الوحدة الخامسة فيها لإدخالها في الخدمة خلال اليومين القادمين بقدرة سبعة ميجاوات، إلى جانب توفير مخزون من المواد الأساسية لمعالجة أية مشاكل طارئة قد تخرج المحطة عن الخدمة.
كما تطرق الاجتماع إلى اعمال تنفيذ الصيانة العمرية الشاملة لمحطات التوليد وفق الخطط المرسومة لذلك، والوحدات التي ستدخل الخدمة، خلال الأيام القادمة.
وحث وزير الكهرباء الفِرق الميدانية المكلفة على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لاستعادة المحطة إلى وضعها الطبيعي.
وشدد على ضرورة تنفيذ الصيانة وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية، وفقا لقرار تشكيل اللجان الفنية والهندسية المكلفة بهذا الغرض.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد البخيتي ، على أهمية استكمال الصيانة الشاملة لمحطات توليد الكهرباء؛ لزيادة القدرة التوليدية، وتوسيع نشاط المؤسسة في مختلف المحافظات.
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