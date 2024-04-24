أخبار اليمن : بوريل:دمار غزة يفوق دمار المانيا في الحرب العالمية الثانية

بوريل:دمار غزة يفوق دمار المانيا في الحرب العالمية الثانيةقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الثلاثاء، إن الحرب الإسرائيلية على غزة عرّضت مدن القطاع إلى “دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف بوريل “يمكننا القول إن أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35% دُمرت بالكامل”.

وتابع خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية “قُتل 249 من العاملين بالمجال الإنساني ونحو 100 صحفي في الهجمات الإسرائيلية على غزة”.

وختم المسؤول الأوروبي بالقول “يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

المصدر : الأناضول