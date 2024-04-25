أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34305

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34305ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 202 يوم إلى 34 ألفاً و305 شهداء، و77 ألفاً و293 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خمس مجازر في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 43 شهيداً، و64 مصاباً.

وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ 202 يوم على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، واستهداف المنشآت الصحية والمناطق السكنية، ما تسبب بأكبر كارثة إنسانية بالمنطقة منذ عقود طويلة.