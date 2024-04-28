أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ محمد الضبياني

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ محمد الضبيانيبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد علي سعيد الضبياني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد أن قضى معظم عُمره في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وعبّر الأمين العام المساعد عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ حزام محمد علي سعيد الضبياني وإخوانه وكافة بني ضبيان بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد مجيديع بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة وسعيه النبيل لحل الخلافات بين المواطنين وإصلاح ذات البين، سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،