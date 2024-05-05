أخبار اليمن : إب.. ردم 21 بئر عشوائية مخالفة في يريم

إب.. ردم 21 بئر عشوائية مخالفة في يريمنفذ فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة إب اليوم بالتنسيق مع نيابة يريم الابتدائية والأجهزة الأمنية عملية ردم 21 بئر عشوائية ومخالفة للقانون في المديرية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة المهندس ياسر السياغي، أن الآبار التي تم دفتها في وادي نعمان بمنطقة عبوم عزلة بني مسلم المخالفة للقانون تم حفرها يدوياً وبشكل عشوائي ودون الحصول على تراخيص.

وأشار إلى أن عملية الردم تمت بإشراف وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو وعضو النيابة القاضي عبده الحيظاني ونفذتها الوحدة التنسيقية للموارد المائية في يريم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأفاد المهندس السياغي بأن هذه الإجراءات تهدف للحد من أعمال الحفر العشوائي للآبار اليدوية دون الحصول على تراخيص من فرع الهيئة ووفق اللوائح والضوابط المنظمة لأعمال الحفر.

ونوه إلى أن مثل هذه الآبار تهدد الثروة المائية بالاستنزاف والجفاف نتيجة الحفر غير المنظم والعشوائي والمخالف لقانون وزارة المياه رقم 33 لسنه 2002م وتعديلاته لسنه 2006م ولائحته التنفيذية.

وأشاد بجهود وتفاعل نيابة يريم ودورها في الحد من تلك الأعمال وإصدار القرارات اللازمة حيالها، وكذا الأجهزة الأمنية بالمديرية وتفاعلها مع الوحدة التنسيقية.