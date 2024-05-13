أخبار اليمن : أمطار وأجواء حارة.. تغيرات مفاجأة فى الطقس

أمطار وأجواء حارة.. تغيرات مفاجأة فى الطقس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 الساعة القادمة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 42 درجة مئوية.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، إب، تعز وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرقية.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية في محطة الرصد الجوي بالكدن-الحديدة: 9.5 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد شملت أجزاء من سهل تهامة.
ونبه المركز المواطنين في الصحارى والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، وفي الشعاب والوديان من تدفق السيول ومن التواجد في مجاريها.
كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتكوّن الضباب.
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