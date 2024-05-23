أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة الى 35800

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة الى 35800
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الخميس، الى 35800 شهيدا، و80300 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أعلنت مصادر طبية، استشهاد 91 مواطنا، وجرح 210 آخرون، إثر ارتكاب جيش العدو ، تسع مجازر في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت المصادر، بأن هذه الحصيلة هي ما وصلت إلى المستشفيات، وما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وفي الشوارع والطرقات، حيث لا تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وأطلقت المصار الطبية مناشدات بضرورة إيصال الوقود إلى المستشفيات، محذرة من أن الخدمات الصحية ستتوقف خلال ساعتين في مستشفى شهداء الأقصى جراء نفاد الوقود، ما يهدد حياة عشرات المرضى.
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