أخبار اليمن : الأرصاد يكشف عن توقعات الطقس في اليمن

الأرصاد يكشف عن توقعات الطقس في اليمن
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية والسهول، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 الساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية والسهول حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 43 درجة مئوية.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب وتعز.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في إب : 01.0ملم، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب وتعز.
وحذر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية والسهول من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل.
ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
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