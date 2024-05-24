أخبار اليمن : استهداف 3 سفن إسرائيلية ويونانية

استهداف 3 سفن إسرائيلية ويونانيةأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ ثلاث عمليات نوعية ضد سفينتين إسرائيليتين وأخرى يونانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في المسيرة المليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، أن العملية الأولى استهدفتْ سفينةَ (MSC ALEXANDRA) الإسرائيليةَ في البحرِ العربيِّ بعددٍ من الصواريخِ الباليستية.

وأشار إلى أن العملية الثانية التي تأتي في إطارِ المرحلة الرابعة من التصعيدِ نفذتها القواتُ البحريةُ وسلاح الجوِ المسير والقوةُ الصاروخيةُ في عمليةٍ مشتركة استهدفتْ سفينةَ YANNIS التابعةَ لشركةِ Eastern Mediterranean Maritime اليونانيةِ أثناءَ مرورِها من البحرِ الأحمرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.. مبينا أن عملية الاستهداف هذه جاءتْ بعد قيامِ ثلاث سُفُن تابعة لذات الشركة بالوصول إلى موانئ فلسطينَ المحتلة وذلك في تاريخ الرابع من مايو وكذلك الخامسِ من مايو الجاري.

ولفت إلى أن العملية الثالثةُ تمثلت في قيام القوة الصاروخية باستهدافِ سفينة (ESSEX) الإسرائيليةِ بعددٍ من الصواريخِ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ أثناءَ قيامِها بانتهاكِ قرارِ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وجددت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تحذيرَها لكافةِ الشركاتِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ بأنَّ سُفُنَها وبغضِّ النظرِ عن وجهَتِهَا سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ ضمنَ منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها.

وأكدت أنها ماضيةٌ بكلِّ عزمٍ وإيمانٍ في تنفيذِ المرحلةِ الرابعةِ من التصعيدِ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وحتى يتوقفَ العدوانُ ويرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.