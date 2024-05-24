أخبار اليمن : تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعات

تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعاتأعلنت لجنة المقاعد المجانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التسجيل للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية حتى يوم الثلاثاء الخامس من ذي الحجة 1445هـ الموافق 11 يونيو المقبل كآخر موعد للتقديم عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن التمديد يأتي حرصا من اللجنة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب، الذين لم يتمكنوا من التسجيل في البوابة الالكترونية للمقاعد المجانية.

وأهابت اللجنة بالطلاب والطالبات الراغبين في التنافس على المقاعد المجانية للعام الجامعي -1446هـ، سرعة التسجيل بصورة سليمة خلال المدة المحددة والحصول على رقم الحافظة وسداد الرسوم من أجل دخول امتحانات الكفاءة التي سيتم الإعلان عن موعدها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت أن بإمكان الجميع الحصول على المعلومات والاستفسارات من موقع البوابة الالكترونية mohesr.gov.ye.