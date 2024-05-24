أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35857

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35857
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفاً و857 شهيداً و80 ألفاً و293 مصاباً، أغلبهم من النساء والأطفال.
وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 57 شخصا، وإصابة 93 آخرين.
وأشارت إلى أن الحصيلة المذكورة هي ما وصل إلى مستشفيات القطاع، وأن عشرات الجثامين ما زالت في الطرقات والشوارع أو تحت الأنقاض، ولم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إليها.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مسببا كارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.
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