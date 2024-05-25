أخبار اليمن : دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد الوحدة

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد الوحدةرفع الشيخ سيف عبدالولي الهياشي القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة بالمؤتمر، برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ34 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة وبعد:-

يسرني أن أرفع إليكم بأسمي شخصيا ونيابة عن زملائي بقيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات وكوادر منظمات المجتمع المدني من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ34 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في الـ22 من مايو 1990م وإعلان الجمهورية اليمنية ولمت شمل أبناء الشعب اليمني وازاحة عوائق وموانئ جغرافيته المصطنعة والموحدة ترابا وانسانا منذ الأزل وحققت آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني العظيم.

إن الاحتفال بعيد الوحدة اليمنية هو احتفال بهذا الحدث العظيم الذي نتباها بها بين الشعوب وزادتنا قوة وعززت اللحمة الوطنية بين أبناء شعبنا العظيم والتي تعتبر عزة وقوة للعرب والشاهد اليوم هو وقوف شعبنا مع إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض للإبادة من قبل العدو الصهيوني المحتل والغاشم المدعوم من أمريكا ودول الغرب.

الأخ رئيس المؤتمر..

إننا أذ نجدد لكم دعمنا ومساندتنا لقيادتكم الحكيمة لحزبنا الوطني الوحدوي المؤتمر الشعبي العام هو إيمانا بالثوابت الوطنية التي يؤمن بها المؤتمر الشعبي العام ويعمل من أجل تحقيقها والحفاظ عليها وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تتعرض له بلادنا منذ 10 سنوات من حرب وحصار والعمل على تجزئة ترابه من خلال ضعاف النفوس الذين فقدوا مصالحهم الشخصية.

أخيراً أتمنى لكم دوام الصحة والعافية لشخصكم الكريم والتوفيق في قيادتكم الحكيمة لحزبنا الرائد.. راجياً من الله أن يحفظ لنا وحدتنا وبلادنا وينعم عليها بالسلام والأمن والأمان والاستقرار والأزدهار ودمتم بخير.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري.

أخوكم الشيخ/

سيف عبدالولي الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الأمانة العآمة