أخبار اليمن : توقعات بأجواء حارة وأمطار متفرقة

توقعات بأجواء حارة وأمطار متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والسهول والسواحل، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 الساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية والسهول والسواحل حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، تعز الضالع، البيضاء وغرب محافظات صنعاء وعمران وجنوب غرب هضبة حضرموت ومرتفعات شبوة.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بعدان ـ إب: 1.6، السدة ـ إب: 0.5، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، تعز، لحج والبيضاء.

وحذر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية والسهول من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب المياه والسوائل.

ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.