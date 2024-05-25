أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ فرحان الأبرقي

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ فرحان الأبرقيبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فرحان علي قاسم الأبرقي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للأستاذ توفيق فرحان علي قاسم الأبرق وإخوانه وكافة آل الأبرق وجميع وجهاء وأعيان مديرية جبل يزيد بمحافظة عمران في هذا المصاب.

وأشاد لبوزة بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد مشائخ مديرية جبل يزيد بمحافظة عمران، وأحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".