أخبار اليمن : 70 منظمة تطالب بإعلان المجاعة رسمياً في غزة

70 منظمة تطالب بإعلان المجاعة رسمياً في غزةطالبت 70 منظمة حقوقية كافة الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة بإعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة في ظل الارتفاع السريع للمجاعة ومعدلات سوء التغذية الحاد خاصة بين الأطفال.

وأظهرت المنظمات الموقعة في بيان مشترك لها ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تتزايد بشكل كبير ومخيف في جميع أنحاء القطاع نتيجة إصرار السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب ضد الفلسطينيين.

ووثقت المنظمات مدى التدهور الخطير لمستويات الأمن الغذائي خاصة نتيجة الهجوم البري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة منذ السابع من مايو الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مؤكدة على وجود آلاف الشاحنات على جانب المعبر متوقفة منذ أسابيع ويتعذر وصولها إلى السكان نتيجة خطة الاحتلال الإسرائيلي بتجويع سكان القطاع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات.

ودعت المنظمات الحقوقية إلى إلزام إسرائيل وإجبارها على تنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحًا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان في إطار منع جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.