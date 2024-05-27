أخبار اليمن : صنعاء.. إحالة 4 متهمين بقضايا فساد إلى النيابة

صنعاء.. إحالة 4 متهمين بقضايا فساد إلى النيابةعقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل.

وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال.

وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد.