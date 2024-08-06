أخبار اليمن : سيول قادمة فاستعدوا.. الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات

سيول قادمة فاستعدوا.. الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة جداً تصحبها الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة.

وقد تمتد الأمطار غرباً إلى سواحل ومرتفعات تهامة وشرقاً إلى البيضاء ومرتفعات أبين وشبوة وحضرموت.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، مأرب، الجوف وسواحل محافظتي عدن ولحج.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 49.8 ملم في بعدان- إب، وفي ذمار: 31.6، وصنعاء: 19.3، وحجة: 5.4، ريمة: 3.7، البيضاء: 2.8، صعدة: 2.7ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وسهل تهامة.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، والانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية سيما في الطرقات والمنحدرات الجبلية والمنازل الطينية التقليدية.

كما أنذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة في الطرقات الجبلية ومن الرياح الهابطة الشديدة التي تثير الأتربة والرمال خاصة في المناطق الساحلية والصحراوية.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.