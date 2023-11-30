حماس تعلن الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:34 صباحاً - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع الاحتلال الإسرائيل على تمديد الهدنة السارية بين الطرفين منذ ستّة أيام ليوم إضافي.

وقالت حماس في بيان « تمّ الاتّفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، هو اليوم الخميس»، من دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إن الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستستمر « في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن».

وذكرت إذاعة جيش الاحتل الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن وقف اطلاق النار سيتواصل في ظل تقدم المباحثات، وأن حماس ستسلم قائمة جديدة لاحقًا من المحتجزين لديها.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس رفض الاحتلال الإسرائيلي تسلم 7 نساء وأطفال وجثث محتجزين آخرين مقابل تمديد الهدنة

وفي بيان لها قالت حماس « لقد رفض الاحتلال الصهيوني تسلم سبعة من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الصهيوني على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية».

وقالت الحركة إن إسرائيل رفضت ذلك رغم تم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق.

وطلب الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من مقاتليه في قطاع غزة الاستعداد لاستئناف المعارك مع إسرائيل إذا لم يتم تمديد الهدنة المؤقتة التي من المقرر أن تنتهي عند الساعة السابعة (0500 بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم الخميس.

وقالت الحركة في بيان إن «كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة».

وتابعت أن على المقاتلين «البقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة».