مجلس الوزراء الكويتى يستنكر استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 11:34 مساءً - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، مجددًا دعوة دولة الكويت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ودعم كل الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي أزهق ومازال آلاف الأرواح البريئة.

وشدد مجلس الوزراء الكويتي - خلال اجتماعة اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس الوزراء الكويتي - على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي لابد أن يقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مؤكدًا أن استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار كافة الجهود لوقف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام تمهيدًا للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.