إسرائيل تلغي إقامة المنسقة الأممية في فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - ألغت إسرائيل تأشيرة إقامة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في منشور عبر منصة «إكس»، إن قراره إلغاء تأشيرة إقامة هاستينغز، «جاء بسبب عدم إدانتها أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول».

وكانت المقاومة الفلسطينية قد نفذت عملية عبر الحدود باسم طوفان الأقصى، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعد أكبر هجوم تتلقاه إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973.

وكانت المنسقة الأممية، الكندية الجنسية، لين هاستينغز، قد حذرت، الثلاثاء، من أن توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع، يمكن أن يؤدي إلى «سيناريو أكثر رعبا»، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

وفي بيان لها قالت «امتدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة، مما أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطًا متزايدًا، وحيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الغذاء، والماء، والمأوى والأمان».

وتابعت قائلة «لا مكان آمنا في غزة، ولم يبقَ مكان يمكن التوجه إليه»، مشيرة إلى أن كميات الإمدادات الإغاثية والوقود التي سُمح بإدخالها ليست كافية على الإطلاق.

وذكر ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن موظفي الأمم المتحدة لا يبقون في أي دولة بعد انتهاء سريان تأشيراتهم، لكنه شدد على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يثق بهاستينغز ثقة تامة.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة بالانحياز وقال «إن رد المنظمة على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي شنه مقاتلو حماس مشين».

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت الخارجية الإسرائيلية هاستينغز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها لم تكن حيادية وموضوعية، وهو ما رفضته الأمم المتحدة.

وقال دوغاريك «شهدتم بعض الهجمات العلنية على تويتر عليها، وهو أمر غير مقبول تماما». وأضاف «الهجمات الشخصية المباشرة على موظفي الأمم المتحدة في أي مكان في أنحاء العالم غير مقبولة وتعرض أرواح الأفراد للخطر».

وحذر غوتيريش يوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي التابع للأم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه «كارثة إنسانية ملحمية».