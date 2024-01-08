انخفاض أسعار الذهب عالمياً
انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة في نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد التداولات، بحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4 في المائة إلى 2042 دولار للأونصة.
وتزامن مع تراجع الذهب تسجيل الدولار أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو الماضي، بما يجعل المعدن الأصفر مكلفاً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى بيانات التضخم في أمريكا عن الشهر الماضي والمقرر صدورها يوم الخميس.
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