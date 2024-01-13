حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 07:32 مساءً - أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يعبر عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة ويحث جميع أطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

في وقت سابق، انتقدت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين التقدميين تحرك بايدن لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن دون الحصول أولا على موافقة الكونغرس، بينما رحب الجمهوريون بالضربات.

وقال المشرعون إن هذه الخطوة تنتهك المادة الأولى من الدستور، التي تتطلب موافقة الكونغرس على العمل العسكري، مشيرين إلى أن بايدن أخطر الكونغرس لكنه لم يطلب موافقته.

وكتبت النائبة براميلا جايابال، التي ترأس التجمع التقدمي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا انتهاك غير مقبول للدستور".

ورددت النائبة التقدمية رشيدة طليب والنائبة كوري بوش صدى جايابال، وشجبتا الحرب التي لا نهاية لها، ووصفتا تصرفات بايدن بأنها غير دستورية.

وفي الوقت نفسه، عبر بعض الجمهوريين عن إشادتهم بالضربات، وقال زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان إنه يرحب بالضربات الأمريكية، وكتب أن استخدام القوة كان مستحقا، مضيفا: "آمل أن تمثل هذه العمليات تحولا دائما في نهج إدارة بايدن تجاه إيران ووكلائها".