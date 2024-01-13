الآلاف يتظاهرون بمدن وعواصم العالم تنديدا باستمرار العدوان على غزة.

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 10:32 مساءً - شارك مئات الآلاف من المؤيدين للقضية الفلسطينية بالعديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، فى تظاهرات حاشدة، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون فى التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات التى كتب عليها شعارات منددة بالجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية شارك الآلاف فى تظاهرات نظمت فى العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة النمساوية فيينا، ونابولى الإيطالية، ومدينة أوبسالا السويدية، والعاصمة التونسية، والعاصمة الكورية سيئول، واليابانية طوكيو، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، وجاكرتا الاندونيسية دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية فى قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى قصفها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 23700 شهيد، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، وآلاف المفقودين، فى حصيلة غير نهائية