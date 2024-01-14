الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو التحريضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 08:34 مساءً - أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد بيانا دانت من خلاله بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت في البيان إن نتنياهو "تعهد في تصريحاته بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحد صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولدور محكمة العدل الدولية، والتي كررها مسؤولون إسرائيليون آخرون بمن فيهم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان الذي دعا بدوره إلى محاكمة الأمم المتحدة في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية".

وأكدت الوزارة "أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي أيضا شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى مسؤوليها".

تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية



وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها ترفض هذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد والتي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء الى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادئ والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة.

وفي المقابل، ثمنت الخارجية المواقف المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية التي أظهرت اتساقا أخلاقيا وإخلاصا حقيقيا لعالمية القانون الدولي والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.

وأكدت الوزارة أن العالم يراقب ويقف على مفترق طرق الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي وحمايته من الانهيار.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنه بعد مرور 100 يوم على الحرب في القطاع، استشهاد قرابة 24 ألف فلسطيني وأصيب 60 ألفا بجروح.

وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23.968 شهيدا و60.582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، مشيرة إلى أنه "بعد مرور 100 يوم من العدوان الغاشم نطالب شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان".