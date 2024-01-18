الصحة الفلسطينية: 60 ألف سيدة حامل معرضة لخطر مضاعفات الحمل فى قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 05:30 مساءً - قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدم توفر الرعاية الصحية في أماكن النزوح وصعوبة الوصول للمستشفيات يعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل للخطر مضاعفات الحمل.

وحذر “القدرة” خلال مؤتمر الصحفي في اليوم الـ104 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، من التداعيات الخطيرة لنفاد غاز النيتروز في غرف العمليات مما يعرض حياة مئات الجرحى وحالات إنقاذ الحياة للخطر.

وأشار إلي إن وزارة الصحة تحذر من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها 350 ألف مريض مزمن نتيجة عدم توفر الأدوية وعدم دخولها لقطاع غزة.