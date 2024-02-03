أشتية: نتواصل مع حركة حماس من خلال مصر وقطر ورفض للعودة للمفاوضات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 06:31 مساءً - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في لقاء مع سكاي نيوز عربية على تواصل السلطة الفلسطينية مع حركة حماس من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر.

وشدد أشتيه على رفض السلطة الفلسطينية العودة إلى مسار سياسي ومفاوضات جديدة دون اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.

وانتقد أشتيه الموقف الأمريكي، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة لا يمكنها التحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصفنا بـ"الإرهاب".

ودعا أشتيه حركة حماس إلى استكمال الحوار مع السلطة الفلسطينية وقبول ما يترتب عليه ضمن برنامج منظمة التحرير.