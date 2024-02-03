فلسطين تحذر من خطر يهدد حياة 1.5 مليون شخص فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 07:32 مساءً - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من خطر يهدد 1.5 مليون فلسطيني في حال نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته بنقل عملياته إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وغيره من المسئولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء مرحلة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق.

وأضافت، أن "قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه".

وتابعت، أنه "بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في غزة يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم لكسب المزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب واستكمال المجازر وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "الحكومة الإسرائيلية لا تعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجميع المناشدات الدولية التي تُجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".