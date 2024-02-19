أعلن وزير الطاقة السعودية عن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي

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قام الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن أنه تم أكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي وكان واحد منهما بالهفوف والآخر بالظهران حين تم إكتشافهم.
أرامكو واكتشاف الغاز الطبيعي
كشفت وكالة الأنباء السعودية “وانس” بأن وزير الطاقة السعودي، قال أن أرامكو أصبح لديها القدرة على اكتشاف الحقلين للغاز الطبيعي بشكل غير معتاد داخل المنطقة الشرقية.
ولقد تم أيضا إكتشاف حقل اوتاد للغاز الطبيعي في جنوب غرب حقل الغوار بعده بحوالي 142 كيلو متر في جنوب غرب مدينة الهفوف.
وقال أيضا أنه تم أكتشاف حقل آخر بالدهناء غير معتاد للغاز الطبيعي وهذا كان على بعد 230 كيلو متر جنوب غرب مدينة الظهران.
وأكد على عملية اكتشاف الحقلين الجديدن يمثل هذا تعزيزا لإحتياطات الغاز الطبيعي لكل المملكة العربية السعودية خلال الدعم الاستراتيجي.
شهر فبراير الماضي قامت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن أكتشاف مجموعة من الحقول الخاصة بالغاز الطبيعي، وقامت وكالة الأنباء وانس السعودية.
بنقل الحديث الذي قيل على لسان عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أن شركة أرامكو كان لها القدرة على إكتشاف مجموعة من الحقول للغاز الطبيعي داخل منطقة الربع الخالي ومنطقة الشرقية ومنطقة الحدود والمنطقة الوسطي.
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