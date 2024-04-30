ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34535 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:35 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلًا عن مصادر صحية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34535 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77704، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 47 مواطنًا وإصابة 61 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 207 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.