حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 08:25 مساءً - أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها، بأن الصحة الفلسطينية تحذر من إبادة جماعية قد تحدث إذا نفذ الاحتلال تهديداته باجتياح رفح الفلسطينية التي لا يعمل فيها سوى 3 مستشفيات بشكل جزئي.

وفي سياق منفصل، أفادت قناة القاهرة الاخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن الأوضاع في قطاع غزة مازالت متوترة، بسبب القصف والغارات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وذلك نقلاً عن مراسل القاهرة الاخبارية.

كما أشار بشير جابر، مراسل قناة "القاهرة الاخبارية" إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مسجدًا في منطقة "الفخاري" جنوب خان يونس، بالإضافة إلى قصف المدفعية الإسرائيلية للمناطق الشرقية.

ونوه بأن بلدة "المغراقة" وجحر الديك، بمخيم النصيرات ما زالت تتعرض لقصف عنيف، فيما قصفت طائرات الاستطلاع حي "الصابرة"، وأسفر ذلك عن استشهاد طفلين.

وتابع أن مدينة رفح الفلسطينية تكتظ يومًا بعد يوم بالنازحين، مشيرًا إلى أن السكان باتوا يعتمدون بنسبة 100% على المساعدات الإنسانية القادمة من مصر.

وأردف أن المياة ملوثة بنسبة 100% بالإضافة إلى تكدس القمامة بالشوارع والطرقات، وهذا يساهم في زيادة وانتشار عدد كبير من الأوبئة بين سكان القطاع.