بيان الامانة العامة للجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض لعام 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 12:31 مساءً - يحتفل العالم يوم 12 مايو من كل عام باليوم العالمي للتمريض، وقد صرحت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الاحتفال 2024 يأتي هذا العام تحت شعار " الممرضون والممرضات معاً قوة من أجل الصحة العالمية"، للتأكيد على أهمية دور مهنة التمريض، والتفكير بالأولويات الاستراتيجية لتعزيزها والنهوض بها.

كما أكدت السفيرة على ضرورة التنبيه للاستثمار في المهنة لتعزيز النظم الصحية، مشيرة الى ان مجلس وزراء الصحة العرب يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مهنة التمريض من خلال الاستراتيجية العربية التي أقرها للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة، بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط"،

وقد نوهت السفيرة الدكتورة هيفاء الى ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية-الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب وتنفيذاً لقرارات المجلس ذات الصلة تتابع باستمرار وعن كثب مع الدول العربية الأعضاء للاستفادة من الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة، ومخرجاتها والعمل على تحديث استراتيجياتها الوطنية.

كما أشارت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الى ان مجلس وزراء الصحة العرب وايماناً منه بأهمية مزاولة مهنتي التمريض والقبالة وتواصل نقص عدد العاملين الأمر الذي يؤثر سلباً على خطط الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة قد اعتمد القانون الاسترشادي الخاص بمهنتي التمريض والقبالة والذي يهدف إلى تدعيم التشريعات الوطنية في اليوم العالمي للتمريض.

كما حيت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأطقم الطبية وفي مقدمتهم فرق التمريض في الدول العربية وخاصة في قطاع غزة والسودان الذين يتحملون أعباء كبيرة في ظروف استثنائية كارثية غير مسبوقة وانهيار كامل لنظمهم الصحية.