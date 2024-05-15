بيان الأمانة العامة للجامعة العربية بمناسبة اليوم الدولي للأسرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:28 صباحاً - ​

بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأسرة والذي يصادف الخامس عشر من شهر مايو من كل عام، تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اتساقا مع شعار هذا العام بعنوان (الأسرة والتغير المناخي)، على أهمية دور الأسر كوحدة أساسية في المجتمع وخصوصًا دورها الحيوي في التصدي لتحديات التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وبحث السبل والوسائل المتوافرة لتحسين وضع الأسرة ورفاهها، وتكثيف التعاون الدولي للدفع بعجلة التقدم الاجتماعي والتنمية.

وتؤكد الأمانة العامة بهذه المناسبة على أهمية دور الأسر في نشر الوعي بأهمية حماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والمشاركة الفعّالة في صنع القرارات ذات الصلة على المستويات الوطنية والدولية، وتدعو إلى تبني ممارسات يومية صديقة للبيئة وتعزيز السلوكيات المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية، كما تدعو الأمانة العامة جميع فئات المجتمع إلى دعم الأسر وتمكينها من تحقيق دورها الفعّال في التصدي للتحديات المناخية، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرات الداعمة لهذا الغرض.

وكجزء من الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لليوم الدولي للأسر في العام 2024، تعمل الأمانة العامة على عقد فعاليات هذا العام لتبادل المعرفة حول التقدم المحرز فيما يتعلق بالاتجاهات الكبرى التي حددتها الأمم المتحدة المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك (الاسرة والتغير التكنولوجي، الاسرة والتغير الديمغرافي، الاسرة والتمدن العمراني والهجرة، الاسرة والتغيرات المناخية)

وتضع جامعة الدول العربية قضايا الأسرة في مكانة مهمة وذات أولوية خاصة، وقد تجلى ذلك بما صدر مؤخرا من المجالس الوزارية المتخصصة برفض أية محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والتأكيد على المحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، نظرا لما تتعرض له من محاولات غير مسبوقة لتغيير نواة الأسرة كتكوين تقليدي يتألف من رجل وامرأة استنادا للميثاق العربي لحقوق الانسان، والمادة 16 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وتؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذه المناسبة بضرورة توفير الاستجابة الإنسانية الطارئة للأسر الفلسطينية بقطاع غزة، وتوفير الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والذي يعد جريمة إبادة بحقهم.