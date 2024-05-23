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بورصة مسقط تنخفض 0.09%

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4802.71 نقطة منخفضا 4.5 نقطة وبنسبة 0.09 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 4807.20 نقطة. بورصة مسقط تنخفض 0.09%أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4802.71 نقطة منخفضا 4.5 نقطة وبنسبة 0.09 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 4807.20 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و285 ألفا و486 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 18.02 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و783 ألفا و945 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.022 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.46 مليار ريال عماني.

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