الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية
انخفضت أسعار الذهب عند التسوية، محققة أكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن خمسة أشهر وسط انحسار توقعات خفض الفائدة لدى الفدرالي الأمريكي وذلك بعد صدور محضر آخر اجتماعات البنك.
وأفادت موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن العقود الآجلة للذهب انخفضت عند التسوية بنحو 0.12 في المائة إلى 2334.5 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الإثنين عندما تداولات قرب مستويات 2450 دولاراً.
وتراجع السعر على مستوى الأسبوع بنحو 3.43 في المائة مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع معدل الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.
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