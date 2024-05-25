ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ35903 شهداء و80420 جريحا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 05:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة فى غزة، فى تقريرها الإحصائى اليومى، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 46 قتيلا و130 جريحا.

وأضافت الوزارة فى بيانها اليوم السبت، الذى يصادف اليوم 232 لبدء الحرب على غزة، أن حصيلة الضحايا جراء المعارك فى قطاع غزة ارتفعت إلى 35903 شهداء و80420 جريحا.

وأشارت الوزارة، إلى أنه ما زال عدد آخر من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وكانت مصادر فلسطينية محلية أفادت صباح اليوم السبت بشن الجيش الإسرائيلى غارات عنيفة على مناطق عدة فى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة، وذلك غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فى رفح فورا.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا، استهدف المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتى دير البلح وخان يونس.