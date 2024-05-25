أفضل صعود لمؤشرات بورصة مسقطشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أداء جيدا للمؤشر الرئيسي للبورصة الذي ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي وأغلق على 4802 نقطة، مرتفعا 10 نقاط خلال الأسبوع.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 116 نقطة مسجلا أفضل صعود لمؤشرات بورصة مسقط، ليغلق على 7865 نقطة، مستفيدا من ارتفاع أسهم البنوك وعدد من الشركات الاستثمارية، كما سجل المؤشر الشرعي ارتفاعا طفيفا عند نقطة واحدة، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات 18 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 5 نقاط.

واستحوذت البنوك المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي على 39 بالمئة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع والبالغة 13.8 مليون ريال، كما صعدت القيمة السوقية للبورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارا و456 مليون ريال، مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 47.1 مليون ريال.

وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا في قيمة التداول بنسبة 48 بالمئة عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، والبالغة حوالي 27.1 مليون ريال، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة من 3547 صفقة إلى 3010 صفقات مسجلة تراجعا بنسبة 15 بالمئة.