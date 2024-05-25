مطالب بريطانية للاعتراف بالحكم الذاتي المغربي على الصحراء الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 06:31 مساءً - طالب عدد من البرلمانيين واللوردات البريطانيين، حكومة بلادهم بدعم مخطط الحكم الذاتي في المغرب رسيمًا، باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشددين في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب للصحراء، توفر حلا قابلا للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

مطالب بريطانية للاعتراف بالحكم الذاتي المغربي

وذكر الموقعون أن المبادرة تحظى بتأييد واسعمن أكثر من 80 دولة حول العالم، موضحين أن الالتفاف حول هذا المخطط يعكس رغبة الشركاء الدوليين في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، ما يعزز الدور المركزي لمبادرة الحكم الذاتي في الدفع بجهود السلام، وذلك حسب السفارة المغربية بالقاهرة.

وشدد البرلمانيون البريطانيون على أنه يجب على لندن تقديم الدعم من مؤسساتها المالية، مثل تمويل الصادرات البريطانية UKEF والاستثمار الدولي البريطاني BII، مؤكدين أن النهج الذي تبنته أمريكا وفرنسا ينسجم مع اتفاقية الشراكة المبرمة بين البلدين، والتي تشمل منطقة الصحراء المغربية، والتي اعتبرتها المحكمة العليا بلندن قانونية.

وخلص الموقعون إلى أن الحوار الاستراتيجي القادم بين المملكة المتحدة والمغرب يشكل فرصة فريدة للمملكة المتحدة لإعادة تحديد دورها وتأثيرها في المنطقة.

مذكرة اللوردات البريطانيينمذكرة اللوردات البريطانيين