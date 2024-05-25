«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار رعدية على مكة المكرمة.. رفع حالة «الإنذار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 07:28 مساءً - رفع المركز الوطني للأرصاد في السعودية حالة الإنذار إلى الأحمر وهي درجة الخطورة لسقوط أمطار رعدية غزيرة على مكة المكرمة مصحوبة بصواعق رعدية، تمتد على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مطالبا المواطنين بعدم الخروج خلال فترة سقوط الأمطار، وفق الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في مكة المكرمة

وعن حالة الطقس في السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية في مكة المكرمة تكون مصحوبة بصواعق رعدية، تستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم، يصاحبها نشاط الرياح، وزخات من البرد التي تمتد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء مكن منطقتي حائل والقصيم.

وتوع المركز، انتشار الشبورة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

حالة الطقس في السعودية

وبحسب الأرصاد السعودية، فإن طقس اليوم يكون غائم جزئيا يتخلله سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

وعن حالة حركة الرياح على البحر الأحمر، فأوضحت الأرصاد السعودية، أنها تكون شمالية غربية، مع حركة رياح سطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم في ساعة، تصل إلى 45 كيلو متر في ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وتوقع المركز ارتفاع الموج في البحر الأحمر من 0.5 إلى 1.5 متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط.