200 شاحنة تنطلق من معبر رفح إلى كرم أبو سالم تمهيدا لدخول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 08:25 صباحاً - أفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح المصري، أن نحو 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.

وقال "المطعني" إنّ الحركة داخل معبر رفح عادت مرة أخرى بعد توقفها، خصوصًا بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ الشاحنات تحمل على متنها العديد من المساعدات الغذائية والدوائية وأكياس الطحين، فضلًا عن تحرك 4 شاحنات من الوقود لإمداد القطاعات الطبية والمستشفيات داخل القطاع.

وأكد أن الشاحنة الواحدة من الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبو سالم للعبور إلى قطاع غزة تحمل ما بين 15 إلى 20 طنًا من المساعدات.

وذكر أن وكالة "الأونروا" أعلنت في وقت سابق أنه لا يوجد بحوزتها أي مساعدات إنسانية لتوزيعها على السكان في قطاع غزة.

من جهة أخرى، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عملية قصف واسعة داخل قطاع غزة، فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية، بأن فرق إسعاف ومواطنين قاموا بانتشال جثامين 6 شهداء، بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.