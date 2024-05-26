كتائب القسام: سقوط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في مخيم جباليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 08:25 صباحاً - أعلن المُتحدث باسم كتائب القسام، تنفيذ عملية شمال قطاع غزة، وتمكنهم من الاشتباك مع أفراد قوة إسرائيلية أوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير.

وذكر متحدث كتائب القسام، أنّ قوات الاحتلال تنبش بحثًا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية.

وأكد أنّ جيش الاحتلال يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي.

وأوضح أنّ كتائب القسام نفذت عشرات العمليات ضد الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح الفلسطينية وبيت حانون.

وتابع: "آخر هذه العمليات عملية مركبة نفذتها كتائب القسام شمال قطاع غزة، حيث استدرجت الكتائب قوة للاحتلال إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله".