الدفاع المدني الفلسطيني: الوضع في غزة مأساوي.. والقصف مستمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 09:31 مساءً - قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب، والقصف الإسرائيلي متواصل على المنازل، والمنظومة الصحية شبه منهارة، وهناك صعوبة من الدفاع المدني في التعامل مع المصابين.

الوضع في غزة

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك عجز واضح في أطقم الدفاع المدني، فضلا عن عدم توفر معدات، واصفا الوضع بـ المأساوي، ويزداد الوضع صعوبة مع استمرار عمليات القصف.

ولفت الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إلى أن منطقة جباليا تتعرض لعملية إبادة جماعية، ونزح منها نحو ربع مليون مواطن حتى الآن، فضلا عن استهداف منازل المواطنين في منطقة رفح الفلسطينية، كاشفا أنه منذ 3 أسابيع لم يدخل أي أنواع من الخضروات أو الألبان إلى قطاع غزة بسبب رفض الاحتلال.