الكويت تؤكد التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطينى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 08:25 صباحاً - أكدت الكويت التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطينى، كما أشادت بالدور الحيوى الذى تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى خدمة ومساعدة الفلسطينيين.

وقال سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (ناتو) نواف العنزى –خلال اجتماع دولى حول فلسطين فى بروكسل– إن الكويت ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الأونروا تمثل العمود الفقرى للاستجابة الإنسانية لغزة، وتلعب دورًا حيويًا لا غنى عنه، لافتًا إلى أن الكويت قدمت مؤخرًا مساهمة طوعية للوكالة الأممية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

ورحب العنزى –وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية – بالقرار الأخير الذى اتخذته النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، معربًا عن أمله فى أن تنظر الدول الأخرى إلى قرارات مماثلة بشكل أكثر إيجابية، مشيرًا إلى قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذى يأمر الاحتلال الإسرائيلى بالإيقاف الفورى لعملياته العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية.

وشدد العنزى على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة، والسماح بالإيصال الفورى للمساعدات الإنسانية بطريقة آمنة ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار فى غزة.

وترأس اليوم وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدى الاجتماع الوزارى للشركاء الدوليين بشأن فلسطين، والذى استضافه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى.