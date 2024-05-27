أبو الغيط: قصف مخيم الأونروا في رفح استمرار لمسلسل جرائم الحرب الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 11:29 صباحاً - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن مسلسل ‫جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مستمر بقصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة ‫رفح مساء أمس.

وأضاف، على حسابه بموقع "إكس"، "نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتي يتعزز لدي هيئاتها ملف الادلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية".

وأكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى غزة "الأونروا"، الدكتور عدنان أبو حسنة أن أعداد الشهداء والجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لخيام النازحين فى رفح قد يتجاوز 100 شخص.

وقال الدكتور عدنان أبو حسنة - فى تصريح لقناة سكاي نيوز عربية اليوم الاثنين، "إن القصف الإسرائيلي طال منطقة قريبة من مخازن تابعة لنا، كما استهدف منطقة مكتظة بالنازحين"، مشيرا إلى أن إسرائيل قصفت منطقة مصنفة على أنها "آمنة".

وأضاف أن المنطقة التي قصفت كانت تضم أعدادا كبيرة من الخيام البلاستيكية، الأمر الذى تسبب في نشوب حرائق كبيرة"، مؤكدا أنه تم السيطرة على الحرائق ولكن المنطقة باتت مدمرة بشكل كبير.