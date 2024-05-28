تسيير أولى رحلات مبادرة طريق مكة من مطار أبيدجان للمدينة المنورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 12:31 مساءً - أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى كوت ديفوار سعد القثامى، عن تسيير أولى رحلات مبادرة طريق مكة من مطار أبيدجان الدولى متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

وقال القثامي - في تصريحات خاصة لقناة الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسيير أولى الرحلات في مبادرة طريق مكة في نسختها الثانية من مطار أبيدجان الدولي فى جمهورية كوت ديفوار، حيث تمت جميع الإجراءات لخدمة ضيوف الرحمن بكل سهولة ويسر.

وكان سفير المملكة لدى جمهورية كوت ديفوار سعد القثامي، قد تفقد في وقت سابق، الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار أبيدجان الدولي، بصحبة وفد يضم كل من، وزير الداخلية بجمهورية كوت ديفوار فاغوندو جوماندي، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية عثمان دياكيتي.