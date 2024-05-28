وزير العدل بجنوب إفريقيا: نتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المعاناة في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 03:35 مساءً - أدان رونالد لامولا، وزير العدل بجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده سوف تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية.

وأضاف "لامولا" خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل خرقًا واضحًا للقرارات الأممية"، مطالبًا بضرورة "ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل حتى تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية وتوقف عملياتها العسكرية".

وشدد الوزير الجنوب إفريقي على أنه "يجب على المنظمات الأممية ممارسة الضغوط على الاحتلال ومعاقبة إسرائيل بالعزلة الدولية".

وأشار إلى "اتخاذ بلاده الإجراءات اللازمة لتوفير المساعدات إلى قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية، ومواصلة المسار القانوني ضد إسرائيل لإحلال السلام في المنطقة"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن "الموقف الجنوب إفريقي واضح بضرورة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومدن فلسطينية، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36096 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81136 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.