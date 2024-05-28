خادم الحرمين يأمر باستضافة 2300 حاج وحاجة من عدة دول

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 08:33 مساءً - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمرا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة، و1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

كذلك شمل أمر العاهل السعودي استضافة 22 حاجا وحاجة من ذوي التوأم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

أول ظهور للعاهل السعودي بعد التعافي

وترأس الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها الأسبوع الماضي، معربا عن شكره لمشاعر ودعوات شعبه.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الشكر لأبنائه وبناته من شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة في محنته الطبية، معربا عن تقديره لكل من بعث بتمنياته بالصحة والعافية للملك أثناء وعكته الصحية.